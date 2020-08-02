BELGRAD ORMANI’NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Güven USTAİSTANBUL, DHA

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşların tercihi Belgrad Ormanı oldu. Bayramın üçüncü gününde ormana gelen vatandaşlar mangal yakıp, piknik yaptı.

İstanbul'un en geniş mesire alanlarından biri olan Belgrad Ormanı yine İstanbulluların tercihi oldu. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşlar, Belgrad Ormanı'na gelerek piknik yaptı. Sabah saatlerinde ailesi ve yakınları ile gelen vatandaşlar nedeniyle Belgrad Ormanı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

HEM BURADA BAYRAMLAŞIYORUZ

Koronavirüs nedeniyle şehir dışına çıkamadıklarını belirten Ahmet Balandi, Korona nedeniyle memlekete gidemedik biz de buraya gelelim dedik. Gidebilseydik Iğdır'a gidecektik. Hem burada bayramlaşıyoruz ailecek geldik dedi. Emine Yavuz da, Çocuklarla geldik, temiz hava bol oksijen var iyi geldi hepimize diye konuştu.

OKSİJENE İHTİYACIMIZ VARDI

Necla Alev ise Pandemiden dolayı memlekete gidemedik. Bu bayramı da burada geçirelim dedik. Sabah 08.30'da geldik kahvaltımızı yaptık, şimdi de çay içiyoruz. Akşama kadar buradayız. Çocuklar mangal yaktı, ben de örgü örüyorum. Kaç zamandır dışarı çıkamıyorduk oksijene ihtiyacımız vardı o yüzden burayı tercih ettik diye konuştu.