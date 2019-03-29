Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Belgrad Ormanı
'nda cansız bedeni bulunan Arda Duman
son yolculuğuna uğurlandı.
Dün gece Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi Arda Duman, ikindi namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Duman'ın cenaze namazına okuldan arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazında anne Nurcan Arda, baba Sedat Duman
ve kardeşi Ege
Duman gözyaşlarını tutamadı. Tören boyunca ayakta durmakta güçlük çeken anne Nurcan Arda'yı yakınları teselli ederken gözyaşlarına boğulan Ege Duman'ı ise babası teselli etti. Anne
ve babanın taziyeleri kabul etmesinin ardından genç öğrenci için helallik alınarak cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Arda Duman'ın cansız bedeni defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliğine götürüldü. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA