Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulundu

Kaynak: DHA

SARIYER'de Belgrad Ormanı'nda bir kişi ölü olarak bulundu. Ceset kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Belgrad Ormanı'nda devriye gezen güvenlik görevlileri saat 11.30 sıralarında yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevreye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 50 yaşındaki Osman Çolak olduğu belirlendi.Ceset, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - İstanbul