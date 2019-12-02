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Belgrad Ormanı'nda şaşırtan kafes mantarı

Belgrad Ormanı'nda görülen kafes mantarı, ziyaretçileri şaşırttı.

02.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:35Belgrad Ormanı'nda şaşırtan kafes mantarı
Belgrad Ormanı'nda görülen kafes mantarı, ziyaretçileri şaşırttı.

Hafta sonunu doğada geçirmek isteyen İstanbulluların uğrak yeri olan Belgrad Ormanı'nda görülen ilginç mantar amatör kameraya yansıdı. Ziyaretçiler tarafından görüntülenen ve halk arasında "kafes mantarı", "yılan odası mantarı" olarak da bilinen mantar, görenleri şaşırttı.

Uzmanlar "Clathrus ruber" isimli mantarın genelde sonbahar aylarında görüldüğüne ve zehirli olabileceğine dikkat çekti. Bu çeşit mantarların kokmuş et mantarları grubunda yer aldığını belirten uzmanlar, clathrus ruber mantarının sinekleri üzerine çekmek için leş gibi koktuğunu belirtti. - İSTANBUL

Belgrad Ormanları, Güncel

Kaynak: İHA

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