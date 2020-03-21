BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Ömer HASAR/ İstanbul, (DHA)Belgrad ormanına gelenler bakanlığın yasaklama kararına rağmen mangal yaktı.Piknikçiler dünden bu yana Belgrad Ormanı'na akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın piknik ve mangal yasağı getirmesine rağmen İstanbullular, Ormana gelmeye ve mangal yapmaya devam ediyor. Ormandaki kalabalık öğleden sonra daha da arttı. Aralarında yaşlıların da bulunduğu kalabalık, masalara oturdu. Belgrad Ormanı'na pikniğe gelenlerin bir çoğunun mangal yapmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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