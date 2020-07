BELGRAD ORMANI VE SAHİL ŞERİDİ ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ -2

Kaynak: DHA

İstanbul'da hafta sonu akına uğrayan Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye ormanlık alana bıraktıkları çöplerin kaldığı görüldü. Pazartesi sabahı Belgrad Ormanı'ndan 29 ton çöp toplandı. Sahil şeridinde de durum farklı değildi.Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular soluğu Belgrad Ormanı ve sahil şeridinde aldı. Cumartesi ve Pazar günü Belgrad Ormanı'na 6 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Piknikçilerden geriye ise bıraktıkları çöpler kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda İBB ekiplerince çöpler geceden itibaren toplanmaya başladı. İki günde toplam 29 ton çöp toplandı.'İNSANLARI BİRAZ DAHA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"Belgrad Ormanı'nda görev yapan Orman Mühendisi Ebru Cevahiroğlu, hafta sonu yaşanan kalabalığın ardından kalan manzarayı anlattı. Piknikçileri biraz daha duyarlı olmaya davet eden Cevahiroğlu, ' Sabah çok erken saatlerde 25 kişilik bir işçiyle çöpleri toplamaya başladık. İnsanlar çok fazla duyarlı olmadıkları için çok fazla çöp vardı. Şu saate kadar hala topluyoruz. Pandemiden sonra zaten eskisinden de daha kalabalık oldu burası. Geçen sene bu zamanlarda bu kadar kalabalık olmuyordu. Ama pandemiden sonra insanlar sıkıldı. Daha çok gelen oldu. Haliyle daha çok çöp oldu. Biraz daha duyar istiyoruz sadece. Tabii ki gelecekler hava alacaklar. Ama birazcık duyar istiyoruz" dedi.'MASALARI OLDUĞU GİBİ BIRAKIP GİTMİŞLER"Hafta sonu 6 binden fazla aracın Belgrad Ormanı'na giriş yaptığını belirten Orman Mühendisi Ebru Cevahiroğlu, 'İnsanlar direkt olarak masalarında çöpleri bırakıp gitmişler. Fazlasıyla araç giriş çıkışı olduğundan trafik yoğunluğu vardı. İnsan yoğunluğu vardı. Her yer çöptü. Mangaldan dolayı duman altıydı. Temiz havaya dair hiçbir şey yoktu zaten. Bir de insanlar çöplerini bırakınca, sabah erken saatlerde o çöplerle de karşılaşınca her şey zor oluyor. İnsanlarımız da elini biraz taşın altına koyup çöplerini bırakmasalar bizim için daha da kolaylık olacak. Biz elimizden geleni yapalım, ama onlar da yapsınlar tek istediğimiz bu" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'DE VİRÜS VAR TEMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ"Pazartesi sabahı ailesiyle kahvaltı yapmak için gelen Alime Çırak, gördüğü manzara karşısında isyan etti. Çırak, 'İnsanlar duyarlı değil. İnsan evinde nasılsa ormanda da öyle olması lazım. Benim poşetim yanımda. Giderken çöplerimi toplayıp gideceğim. İnsanların duyarlı olması şart. Bakın Türkiye'de hastalık var. Hala asker eğlencelerinde, düğünlerde kalabalık oluyorlar. Akşam haberler de duyuyoruz. Sağlık Bakanı sürekli uyarıyor. O zaman sen uymazsan, ben uymazsam hastalık sana da geçer bana da geçer" şeklinde konuştu.'HERKES ÇÖPÜNÜ TOPLAMALI"Ailesiyle birlikte kahvaltı yapmak için Belgrad Ormanı'nı tercih eden Yeliz Acerer ise herkesin kendi çöpünü toplaması gerektiğini söyledi. Acerer, 'Yani hoş bir manzara değil. Sonuçta herkes buraya temiz havaya geliyor. Rahatlamak için geliyor. O yüzden hoş değil. Herkes poşetiyle gelirse çöp kutuları her yerde var. Daha güzel olacaktır. Sonuçta aslan yattığı yerden belli olur demişler. Biz hazırlıklı geldik. Çöp poşetimiz yanımızda. Çöplerimizi oraya atıyoruz. Giderken de götüreceğiz" şeklinde konuştu.BEYKOZ'DA DAUTANDIRAN GÖRÜNTÜAnadolu Yakası'nda vatandaşların uğrak yeri olan Beykoz Burunbahçe Sahili, hafta sonu denize giren ve piknik yapan İstanbulluların ardında bıraktıkları çöpler ile doldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan sahilde bu sabah denize giren vatandaşlar ise yerlere saçılmış çöplere tepki gösterdi.'BU BİZİM AYIBIMIZ"Saffer Erol, 'Burada doğdum. Her sabah gelirim. Orada pet şişeler var. Bizim bir arkadaş var. Pet şişeleri topluyor denizden. Bu bizim ayıbımız, insanların ayıbı. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın ki. Adam kendini bilmiyorsa atıyorö dedi.'HAFTA SONU BURADA 3 BİN KİŞİ VAR"Başka bir vatandaş ise, 'Yaşım 63. 50 seneden beri burada yüzüyorum. Emekli olduktan sonra her sabah kardeşimle birlikte saat 07.30'da buradayız. Burada görmüş olduğunuz pislik tabi ki insanların ayıbı ama Nefes alabilecek Çukurçayır, Yeni Mahalle, Anadolu Hisarı, Ümraniye olsun, Cumartesi Pazar nereden baksan burada 3 bin kişi var. Hem piknik yapmaya geliyorlar hem yüzüyorlar. Konteynerler kifayetsiz kalıyor. Poşetleriyle konteynerlerin yanına koyuyor arkadaşlar, duyarlı insanlarımız var ama. Çoluk çocuk atıyorlar. Denize yansıyor tabi ki. Çocuklar pet şişeleri genellikle denize atıyor. Denizde oyun oynarken ellerinden kaçıyor. Deniz kirliliğine neden oluyor" diye konuştu.AVCILAR DA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜAvcılar sahilindeki yaklaşık 10 kilometrelik alan gece başlayıp saatler süren çaba ile temizlenirken, yine aynı şekilde İDO İskelesi'nin hemen yanındaki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'ndaki bank ve masaların üzeri ve çevresindeki çöp ve atıklar da ilçe belediyesi temizlik görevlilerince toplanıyor.