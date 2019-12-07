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Belhanda'dan bu sezonki 3. gol

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

07.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:10Belhanda'dan bu sezonki 3. gol
'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Younes Belhanda takımının tek golünü kaydetti. Maçın 20. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Belhanda golden sonra sevincini taraftarlara giderek yaşadı.

Bu sezon 15 resmi müsabakada görev alan 29 yaşındaki futbolcu, böylece 3. golünü kaydetti. Belhanda daha öncede TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ve Süper Lig'de Kayserispor ağlarını sarsmıştı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1114 dakika süre alırken 1 de asist yaptı. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Younes Belhanda, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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