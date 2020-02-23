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Belhanda'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Dev derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçeli futbolcuların stattan ayrılırken bir hayli üzüntülü oldukları görülürken, Galatasaraylı Belhanda ise kameralara ağlama işareti yaptı.

23.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:55Belhanda'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Dev derbide 'a kaybeden Fenerbahçeli futbolcuların stattan ayrılırken bir hayli üzüntülü oldukları görülürken, Galatasaraylı Belhanda ise kameralara ağlama işareti yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli futbolcuların stattan ayrılırken bir hayli üzgün oldukları görüldü. Öte yandan mücadelede Deniz Türüç ile girdiği tartışma sonucu kırmızı kartla oyun dışında kalan Galatasaraylı Belhanda'nın basın mensuplarının önünden geçtiği sırada kameralara, 'ağlama işareti' yapması dikkatlerden kaçmadı.
(Güven Mert Ercan - Oğuzhan Ort/İHA)

Younes Belhanda, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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