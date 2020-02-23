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Belhanda'dan maç sonu "Ağlama" göndermesi

Galatasaray'ın başarılı yıldızı Younes Belhanda, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendikleri maçın ardından rakiplerine çarpıcı bir gönderme yaptı. Belhanda, ağlama işareti yaparak Ülker Stadı'ndan ayrıldı.

23.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:20

'yi deplasmanda 3-1 yenerek tarihi bir zafer elde eden büyük sevinç yaşadı. Mücadelede kırmızı kart gören Younes Belhanda, maçın ardından yaptığı hareketle Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"AĞLAMA" TEZAHÜRATINA ATIFTA BULUNDU

Karşılaşmanın sona ermesiyle stattan ayrılan Belhanda, gazetecilerin bulunduğu Mixed Zone'dan geçerken, sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe'ye söylediği "Ağlama" tezahüratına atıfta bulundu ve göz yaşı silme hareketi yaptı.

Belhanda bu hareketinin ardından Mixed Zone'dan uzaklaştı ve takım otobüsüne doğru yöneldi.

MAÇTA DA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Younes Belhanda, mücadelenin son anlarında Fenerbahçeli Deniz Türüç ile tartışma yaşamış ve kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

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Belhanda'dan maç sonu

Younes Belhanda, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


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