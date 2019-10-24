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Galatasaraylı Belhanda'dan 'özür' açıklaması: Yaşananlardan dolayı özür dilerim

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile oynanan mücadelede oyundan çıkarken tribünlere eliyle silah işareti yapması ve küfürleşmesi hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama bulundu. Faslı yıldız yaşananlar yüzünden özür diledi.

24.10.2019 13:31

Galatasaray ile şampiyonluk kupasını kaldırdığı bir fotoğrafını paylaşan Faslı 10 numara, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile oynanan mücadelede oyundan çıkarken tribünlere tepki göstermesi hakkında, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim."ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sabah'ın haberine göre; Türk Telekom Stadı'nda tribünlerden ıslıklar yayılırken Faslı oyuncu adeta çileden çıktı. Önce el kol hareketleri ile tepkiye karşılık veren Belhanda, ardından da Fransızca küfür etmeye başladı. 29 yaşındaki oyuncu tribünlere defalarca küfür edip ardından da direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

ELİYLE SİLAH İŞARETİ YAPTI

Younes Belhanda, Real Madrid maçında yedek kulübesine gelirken tribünlere yönelik hareketleriyle taraftarları çıldırttı. Faslı futbolcunun eliyle silah işareti yapması da büyük tepki gördü.

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Galatasaraylı Belhanda'dan 'özür' açıklaması: Yaşananlardan dolayı özür dilerim

Younes Belhanda, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (11)
CAN:bakıyorum palabıyığın çoğaltıkları baya çoğalmış
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MESSU:cincona bu topçu yakışır
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KSK Lİ MESUT:Bu conconlar değişik bir TOPluluk dediğimizde atlıyolar hemen... görün bak , 1 gol atsın şarkılar yazarlar bu soytarısı için... mideleri geniş bunların...
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SSKLİ MESUT:Mesutcum canım burda mısın yine :) Gel seni Galatasaray a üye yapalım sıkı hayran rozeti verelim. . Kendi takımının hiçbir haberinde yorumun yok hep gs sayfasındasın :)
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1 1
RVR:Geldiğin günden beri zerre koyamadın üzerine. Sana yeterince sahip çıktı taraftar. . Oynadığın maçları otur izle ben iyiyim diyebiliyorsan vicdanen ne mutlu sana. .
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1 0
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FENERLİBAHÇELİ34:''YAŞANANLARDAN DOLAYI. . . '' diyor. Yaptıklarımdan, hareket ve sözlerimden dolayı demiyor muhterem.
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3 0
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GS:ne özürü yeter gitmen gerekir
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MEMET33:FATİH TERİM, BU ADAMI TEKRAR SAHAYA SÜRERSE, YÖNETİM BU TOPTAN ANLAMAZ SAHTE YILDIZI B TAKIMINA YOLLAMAZSA ADAM DEĞİLSİNİZ.
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GADDAR:Özürün senin olsun. . . Allah rızası için GİTTTT. . . . Seni kollayan, destekleyen kim varsa onları da al ve GİTTTT. . .
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BELHANDINYO:tabii canım sen yazdın bu mesajı. . . hmmm inandık inandıkkkmenajerler ne için var görüyorsunuz. bunun gibi adi futbolcu bozuntularının ettiği küfürlerin arkasını toplayacak
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