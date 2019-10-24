Galatasaraylı Belhanda'dan 'özür' açıklaması: Yaşananlardan dolayı özür dilerim

Galatasaray ile şampiyonluk kupasını kaldırdığı bir fotoğrafını paylaşan Faslı 10 numara, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile oynanan mücadelede oyundan çıkarken tribünlere tepki göstermesi hakkında, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim."ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sabah'ın haberine göre; Türk Telekom Stadı'nda tribünlerden ıslıklar yayılırken Faslı oyuncu adeta çileden çıktı. Önce el kol hareketleri ile tepkiye karşılık veren Belhanda, ardından da Fransızca küfür etmeye başladı. 29 yaşındaki oyuncu tribünlere defalarca küfür edip ardından da direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

ELİYLE SİLAH İŞARETİ YAPTI

Younes Belhanda, Real Madrid maçında yedek kulübesine gelirken tribünlere yönelik hareketleriyle taraftarları çıldırttı. Faslı futbolcunun eliyle silah işareti yapması da büyük tepki gördü.