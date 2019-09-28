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Belhanda maskeye dayanamadı ve sinirlenip çıkardı

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, Fenerbahçe derbisine özel bir maskeyle çıkmıştı. Faslı futbolcu mücadelenin 40. dakikasında maskesini çıkarmıştı ancak ikinci yarıya yine maskeyle çıktı.

28.09.2019 21:14

Faslı futbolcunun maçtan sonra yapılan kontrollerinden sonra çenesinde 2 kemiğinin kırıldığı tespit edilmişti. Yıldız futbolcu maçtan 1 gün sonra ameliyat olmuştu. Belhanda, yaşadığı bu sakatlık nedeniyle Fas Milli Takımı'na da gidemedi ve tedavisini Türkiye'de sürdürdü.

Sahalara dönüşü 2 ay süreceği belirtilirken, Galatasaray sağlık ekibinin hazırladığı özel maske ile Fenerbahçe derbisine yetiştirileceği ifade edilmiş ve derbiye maskeyle çıkmayı başarmıştı. Belhanda maskenin yüzüne yaptığı baskıyı fazla kaldıramadı ve 40. dakikada maskeyi çıkardı.

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Younes Belhanda, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

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