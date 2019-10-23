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Belhanda menajerine talimat verdi! Ocak ayında ayrılıyor

Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e yenildiği maçta oyundan çıkarken tribünlerin ıslıkladığı ve taraftarla bu yüzden tartışan Belhanda'dan şok karar... Faslı oyuncu Ocak ayında takımdan ayrılmak için menajerine talimat verdi.

23.10.2019 11:22

Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım olarak dikkat çeken Galatasaray'da dün akşam Belhanda'nın sergilediği performans ve oynadığı kötü futbol taraftarların sabrını taşırdı.

BELHANDA AYRILMAK İSTİYOR, TERİM ONAY VERDİ

Daha önce Sivasspor maçında oyundan alınırken tribünlerden az da olsa tepki alan, fakat Real Madrid karşısında aleni bir şekilde yuhalanan Belhanda'nın köprüleri attığı belirtilirken, Faslı oyuncunun menajerine talimat verdiği ve Ocak ayında takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Akşam'ın haberine göre; Sahadan çıkarken sarı kırmızılı seyircilere hakaretler yağdırarak el hareketi yapan 29 yaşındaki orta sahanın artık Galatasaray'ı kafasından sildiği ifade edilirken, Fatih Terim'in de durumu kabullendiği ve bu ayrılığa onay verdiği bildirildi.

6 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA NE GOL ATTI, NE ASİST YAPTI

Sahada kaldığı 67 dakikalık süre içerisinde tam 15 top kaybı yapan Younes Belhanda, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında 8 karşılaşmada görev alırken, tecrübeli futbolcu bu maçlarda sadece 1 gol (penaltıdan) atabildi. Sarı kırmızılı formayla 2,5 sezonda toplam 6 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösteren oyuncu gol veya asist üretemedi.

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Belhanda menajerine talimat verdi! Ocak ayında ayrılıyor

Younes Belhanda, Real Madrid, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (21)
HACI ARİF EFENDİ:üç maçta Real var, Paris var iki gol ye ama gol atan yok. Defans ve kaleci mükemmel hücumcular sıfır. Babel sıfır, Falcao sıfır, Feguli sıfır, Emre Mor sıfır, Belhanda dünden sıfır. Ara transfer de bu koçlar kesinlikle yolcu.
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RAA:Eveetttt günün en en en Güzel Haberi bu
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CORUMLU:haydi insallah kurtar bizi cehennemin dibine kadar yolun var
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SEMT-İ SAKARYA:6 şampiyonlar liginde hangisi kaç gol attı kaç asist yaptı sayarmısınız :))
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TARIK:araptan dost olmaz anlatamadık terimde mısır kökenli kankilerini doldurdu takıma ırkçılık yapan terimin kendisi mısırın terim kötü var araştırın bakın özü oradan gelme babasıda çok bilindik biriydi icraatları yüzünden. . .
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ALİ:Şampiyonlar Ligi''nde gol atamayan tek takım Galatasaray beter ol şikesaray
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KAYSERİ38:20 YILDIR ŞAMPİYONLAR LİGİNİN KAPISINDAN GEÇEMEYEN HERKESE AHKAM KESEN TARAFTAR SENDE HAKLISIN
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ZİYAA:İndir o eli kırmıyım saygısız.
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SEMT-İ SAKARYA:o el varya
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HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK:KESİNLİKLE DOĞRU KARAR OCAK AYINA KADAR BUNUN AYAĞINA TOP DEĞMEMELİ
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