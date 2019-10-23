Haberler » Spor » Belhanda'nın tribünlere ettiği küfür ortaya çıktı

Belhanda'nın tribünlere ettiği küfür ortaya çıktı

Galatasaraylı oyuncu Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken tribünlerle tartışmıştı. Faslı oyuncunun tribünlere silah şekilden hareket yaparken ettiği küfürler de ortaya çıktı.

23.10.2019 12:44

Galatasaray'ın Real Madrid'e yenildiği maçta Younes Belhanda'nın oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara yaptığı el hareketleri ve ettiği küfürler şok etkisi yarattı. Faslı oyuncu 67. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce kenara doğru hareketlendi. O anda tribünlerden de maç boyunca dökülen Belhanda'ya tepki sesleri yükseldi.

TARAFTARA KÜFÜR ETTİ

Sabah'ın haberine göre; Türk Telekom Stadı'nda tribünlerden ıslıklar yayılırken Faslı oyuncu adeta çileden çıktı. Önce el kol hareketleri ile tepkiye karşılık veren Belhanda, ardından da Fransızca küfür etmeye başladı. 29 yaşındaki oyuncu "O… Ç…. Hepinizin a.... k...."diyerek tribünlere defalarca bağırırken ardından da direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

TERİM VE HASAN ŞAŞ DEVREYE GİRDİ

Taraftarın tepkisini Fatih Terim ve kurmayları durdurmaya çalışırken Hasan Şaş da oyuncunun peşinden soyunma odasına gitti. Şaş, Belhanda ile geri dönerken kulübedeki hali ise Belhanda'yı daha da tepkilerin odağı haline getirdi. Takımın gol aradığı dakikalarda kulübede Belhanda'nın kahkahaları yükselirken etrafındakiler ile şakalaşıp umursamaz tavrını sürdürdü.

ELİYLE SİLAH İŞARETİ YAPTI

Younes Belhanda, dün akşam Real Madrid maçında yedek kulübesine gelirken tribünlere yönelik hareketleriyle taraftarları çıldırttı. Faslı futbolcunun eliyle silah işareti yapması da büyük tepki gördü.

Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak konuştu: 2 aydır para alamıyordukAl Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak konuştu: 2 aydır para alamıyorduk

Lewandowski Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan 5. oyuncusu olduLewandowski Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan 5. oyuncusu oldu

Ahmet Çakar, Fatih Terim için tweet attı sosyal medya yıkıldıAhmet Çakar, Fatih Terim için tweet attı sosyal medya yıkıldı

Belhanda'nın tribünlere ettiği küfür ortaya çıktı

Younes Belhanda, Galatasaray, Real Madrid, Spor

YORUMLAR (5)
130914:tam gs ye yakışan oyuncu tipi f. terimin sevdiği cinsten
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
ULTRAKEDİ:Cincon taraftarının bu adama kızmaya hakkı yok 2 ay öncesine kadar ağız dolusu küfür paratör etti tribüne ama kimsede tık yok bu adam edince mi sorun oluyor ?
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
MESSİ:terimin fedaisi
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:iyi demis hak etmislerdir taraftar zaten taraftar deyil pislikler toplumu
Yayından Kaldır
5 4
Cevap yaz
ASABİ:sen necisin ezik
Yayından Kaldır
0 0
Son Dakika Spor Haberleri
13:00 El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu
12:54 Ekrem İmamoğlu'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret
12:46 Mehmet Aurelio'dan Altınordu'ya ziyaret
12:44 Belhanda'nın tribünlere ettiği küfür ortaya çıktı
12:44 TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
12:44 Şenol Güneş: "Eğer başkan hocalık, oyuncu da ekonomi işleri yaparsa işler karışır"
12:42 Yüzmede milli kafile belli oldu
23.10.2019 13:07:38