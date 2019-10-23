Belhanda'nın tribünlere ettiği küfür ortaya çıktı

Galatasaray'ın Real Madrid'e yenildiği maçta Younes Belhanda'nın oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara yaptığı el hareketleri ve ettiği küfürler şok etkisi yarattı. Faslı oyuncu 67. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce kenara doğru hareketlendi. O anda tribünlerden de maç boyunca dökülen Belhanda'ya tepki sesleri yükseldi.

TARAFTARA KÜFÜR ETTİ

Sabah'ın haberine göre; Türk Telekom Stadı'nda tribünlerden ıslıklar yayılırken Faslı oyuncu adeta çileden çıktı. Önce el kol hareketleri ile tepkiye karşılık veren Belhanda, ardından da Fransızca küfür etmeye başladı. 29 yaşındaki oyuncu "O… Ç…. Hepinizin a.... k...."diyerek tribünlere defalarca bağırırken ardından da direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

TERİM VE HASAN ŞAŞ DEVREYE GİRDİ

Taraftarın tepkisini Fatih Terim ve kurmayları durdurmaya çalışırken Hasan Şaş da oyuncunun peşinden soyunma odasına gitti. Şaş, Belhanda ile geri dönerken kulübedeki hali ise Belhanda'yı daha da tepkilerin odağı haline getirdi. Takımın gol aradığı dakikalarda kulübede Belhanda'nın kahkahaları yükselirken etrafındakiler ile şakalaşıp umursamaz tavrını sürdürdü.

ELİYLE SİLAH İŞARETİ YAPTI

Younes Belhanda, dün akşam Real Madrid maçında yedek kulübesine gelirken tribünlere yönelik hareketleriyle taraftarları çıldırttı. Faslı futbolcunun eliyle silah işareti yapması da büyük tepki gördü.