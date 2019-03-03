Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı

Galatasaray'ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligde son maçlarda skora yaptığı katkıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılıların 10 numarası, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmandaki BB Erzurmspor karşılaşmasının 52. dakikasında sahneye çıktı, takımı 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti.

BELHANDA SON HAFTALARDA ATAĞA KALKTI

Mücadeleye 11'de başlayan Belhanda 90 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki futbolcu attığı golle ligde 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcunun 5 de asisti bulunuyor. Öte yandan Belhanda ligde son 4 maçta 4 gol, 1 asist ile oynayarak 5 kez de skora etki etti.

Kaynak: İHA