Yasak Elma'nın Dila'sı Belinay Sandıkçı Kimdir?

Pazartesi akşamlarının sevilerek izlenen Yasak Elma dizisinin yeni bölümüne Dila karakteriyle katılacak olan Belinay Sandıkçı güzelliğiyle takipçilerinin dilinden düşmüyor. Türkiye'nin Adriana Lima'sı olarak anılıyor. Peki Yasak Elma'nın Dila'sı olan Belinay Sandıkçı kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir?

BELİNAY BARDAKÇI KİMDİR?

Yasak Elma'nın ekibine son olarak Dündar'ın kardeşi Dila karakteriyle katılacak. Dizinin 36. bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan Dila'yı genç yıldız Belinay Sandıkçı oynayacak. Belinay Sandıkçı'nın doğum yılı 2002 İstanbul doğumludur. Hasan Güngör Ajans'a bağlı cast oyuncusu olarak bilinmektedir. Belinay Sandıkçı, No10 Studios da oyunculuk eğitimleri almaya devam ediyor. 17 yaşında olan ve eğitimine lisede devam eden Belinay Sandıkçı daha önce dizilerde hiç oynamadı.