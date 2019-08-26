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Beline taş bağlayan Nusret, sosyal medyada alay konusu oldu

Dünyaca ünlü kasap Nusret, beline bağladığı taşla sosyal medyanın gündemine oturdu.

26.08.2019 09:48
Beline taş bağlayan Nusret, sosyal medyada alay konusu oldu

Meşhur hareketi 'Saltbae' ile adını duyuran ve kendi ismiyle açmış olduğu restoranını dünyaca ünlü restoranlar zincirine taşımayı başaran Nusret, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı spor hareketleriyle gündeme geliyor. Ünlü kasabın, beline bağladığı taşla verdiği pozu çok konuşuldu.

BELİNE TAŞ BAĞLADI

Spora düşkünlüğüyle bilinen Nusret, ne kadar güçlü ve sağlıklı olduğunu göstermek için beline büyükçe bir taş bağlayan Nusret verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Instagram'da 23 milyon takipçisi bulunan Nusret'in bu pozuna birbirinden ilginç yorum geldi.

Beline taş bağlayan Nusret, sosyal medyada alay konusu oldu

Nusret Gökçe, Instagram, Magazin

YORUMLAR (21)
MİRABA: Masal gibi bir hayat yaşıyor valla ne şans bee. . . alt tarafı et yemekleri pazarlıyorsun ama sunum önemliymiş demek ki. . . Zenginlerin et dolu sofralarına biraz renk katabiliyorsan ultra zengin olabiliyorsun. Yoksa Türkiye''de sana etin binbir lezzetini öğretebilecek binlerce aşçı var. Şov dünyası işte. . .
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GEMLİK: Ne kadar da çok kıskanç insan var.
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KERTENKELE: Otobüste bile yanyana durmayacağımız insanlar ülkemizi temsil eder olmuş, şunun restoranına gitmeyi bırak elinden köfte ekmek bile yenmez.
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TUZLUBEKİR: edepsiz ve gereksiz herif
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ASABİ: ÜLKELER ARASINDA TİCARİ MÜCADELEYE DOLARIN KURDA AŞIRI YÜKSELMESİYLE VERDİĞİ TEPKİ ASLINDA EKONOMİMİZ İÇİN BİR ALARMDIR ANLAMI İSE ŞUDUR ARADAŞ SEN HİÇ BİR ŞEY ÜRETEMİYORSUN PARAN YOK BİZİM PARAMIZLA MÜCADELE EDEMEZSİN SİZİN GİBİ ZAYIF ÜLKELERİ ÜSTÜNE DOLAR TAKTIĞIMIZ DANSÖZ GİBİ OYNATIRIZ. NASIL? SÖYLEDİKLERİME ALINDINIZ DEĞİLMİ? NE YAZIKKİ GERÇEKLER BU FABRİKALARI SATILMIŞ TARIM VE HAYVANCILIĞI BİTİRİLMİŞ BİR ÜLKENİN SADECE YÜKSEK VERGİLERLE DÖNEN EKONOMİSİNDEN NE BEKLİYORSUNUZ ?
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SADECE TÜRKİYE: Keko yapma :)) Bu adam ilgi istiyor. . . . belli ki çocukluğu kötü geçmiş
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KARGOCU: Kime Mal desem Trilyoner oldu. . . . .
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TJ: Her hareketi abartı. . . Sempati yoksunu!
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MRT: ÇEKEMEYENLER UTANSIN
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TÜRKİYE: TÜRKLERİN HERKÜLÜ :) DEĞİŞİK BİRİ
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