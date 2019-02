Belirli Bir Zamanda Sıkışıp Kalmayı Konu Edinen 10 Başarılı Film

Kaynak: WebTekno

Zaman kavramı, hem gerçek hayatta hem de film ve dizilerde oldukça kafa yorulan, merak uyandıran bir konu. Bilim insanları, zaman kavramı üzerine yoğun çalışmalar yaparak cevaplar aramaya devam ederken, sinema dünyası bu konuda çok daha farklı boyutlarda konumlanıyor. Zaman kavramı, zaman yolculuğu, boyutlar arası geçiş gibi zihinleri zorlayan birçok olgu, sinema evreninde mümkün kılınabiliyor. Bizler de sizler için, izlendikten sonra bir süre etkisinden çıkılamayan ve kafaları oldukça kurcalayan senaryolara sahip bir filmler listesi hazırladık. İşte "zamanda sıkışıp kalmayı" konu edinen senaryolarıyla başarı sağlamış 10 film.Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day):1993 yılında sinemalarda gösterime giren bir komedi filmi olan "Bugün aslında dündü", tüm zamanların en iyi 250 filmi arasında yer alıyor. Phil Connors isimli ünlü bir hava durumu spikerinin, küçük gördüğü mütevazı insanlardan oluşan bir kasabaya göreve gitmesiyle başlayan hikaye, karakterin olumsuz hava koşullarından dolayı orada hapis kalmasıyla devam eder. Ertesi gün şehre geri döneceğini umarak uyanan Phil'in, nefret ettiği güne yeniden başladığını fark etmesiyle ise asıl macera başlar.IMDb notu: 8,0Rotten Tomatoes puanı: %97Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow):Tom Cruise ve Emily Blunt'un başrollerini paylaştıkları "Yarının Sınırında", bilim kurgu dalında yapılmış, oldukça başarılı bir film. Uzaylılar tarafından istila edilen Dünya'yı savunmak için, bir askeri birlik kurulur. Birlikte daha önce hiç uzaylılarla savaşmamış tecrübesiz bir asker de yer alır. Tahmin edildiği gibi asker, uzaylılar tarafından anında öldürülür ancak kendini aynı güne tekrar tekrar doğarken bulur. Filmde, her dirilişinde daha zeki, daha güçlü olarak Dünya'ya gelen askerin yaşamak zorunda kaldığı hayat, ilginç bir şekilde gözler önüne seriliyor.IMDb notu: 7,9Rotten Tomatoes puanı: %90Ölüm Günün Kutlu Olsun (Happy Death Day?):Bir üniversite öğrencisinin, doğum gününde öldürülmesiyle başlayan hikaye, genç kızın aynı güne sapasağlam bir şekilde uyanmasıyla devam ediyor. İlk etapta, yaşananları sadece bir rüya zanneden kız, öldürüldüğü günü tekrar tekrar yaşamaya başladığında lanetli bir döngünün içinde sıkıştığının farkına varıyor. Her defasında feci bir şekilde öldürülen kızın, yaşadıklarını ve mücadelesini anlatan film, oldukça farklı senaryosuyla beğenilenler listesine adını yazdırmayı başarıyor.IMDb notu: 6,5Rotten Tomatoes puanı: %7212: 01:İşyerinde hoşlandığı kadının öldürülmesine şahit olan karakterin yaşadıkları ile başlayan film, acı içindeki adamın içinde bulunduğu 1 saati tekrar tekrar yaşamasıyla devam ediyor. Kısa film kategorisinde yer alan bu yapımın, aldığı puanlar düşük gözüküyor olsa da oldukça büyük etki bırakan filmler arasına yer alıyor.IMDb notu: 6,8Rotten Tomatoes puanı: %40Koş Lola Koş (Run Lola Run):Lola ve Manni isimli iki genç sevgilinin hikayesini anlatan filmde, mafya ile iş yapan Manni'nin büyük bir miktar parayı kaybetmesi ile olaylar başlar. Parayı bulmaları için sadece 20 dakikası olan Lola, hayatları pahasına koşmaya başlar. Senaryosunda farklı anlamlar barındıran bu başarılı film, mutlaka izlenmesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.IMDb notu: 7,7Rotten Tomatoes puanı: %93Yaşam Şifresi (Source Code):Colter Stevens isimli karakterin bir trende uyanıp, yanında oturan kadını tanımaması ile hafızasını zorlayan olayla zinciri başlar. Colter, kadının hareketlerinden kendisini tanıdığını çıkarır, ancak o hiçbirşey hatırlamıyordur. Aynaya baktığında ise farklı bir insan gören karakter için, her şey yeni başlıyordur. Bulunduğu tren 8 dakika sonra infilak eden Colter, uyandığında kendini tekrar kendi bedeninde bulur. Hükümetin geliştirdiği bir program sayesinde bu duruma geldiğini fark eden karakter, aynı durumu tekrar tekrar yaşamak zorunda kalarak bu durumu çözmeye çalışacaktır.IMDb notu: 7,5Rotten Tomatoes puanı: %92Yine Çıplak (Naked):2017 yapımı olan komedi dalındaki bu film, evlenmek üzere olan damadın bir asansörde kendini çırılçıplak bulması ile başlıyor. Düğününü kaçırdığını fark eden çıplak damat, her şeyi doğru yapmayı öğrenene kadar tekrar tekrar aynı anları bir daha yaşıyor. Rotten Tomatoes puanı henüz bulunmayan yapım, izleyenlere keyifli zamanlar geçirmeyi vaad ediyor.IMDb notu: 5,4ARQ:Bir Netflix yapımı olan bilim kurgu-gerilim dalındaki film, zaman döngüsünde kısılıp kalan iki bilim insanının hikayesini anlatıyor. İnsanlığı kurtaracak ve tüm savaşları sona erdirecek yeni bir enerji türü üzerine çalışan çiftin, bir laboratuvarda sıkışıp kalması, olayları hatırlamaması onların önündeki tek engel değildir. İkili, hem buraya nasıl geldiklerini hem de sıkışıp kaldıkları zaman döngüsünden nasıl çıkacaklarını bulmaya çalışır.IMDb notu: 6,4Rotten Tomatoes puanı: %4350 İlk Öpücük (50 First Dates):Başrollerini Adam Sandler ve Drew Barrymore'un paylaştığı film, romantik-komedi dalında unutulmayanlar arasında yer alıyor. Çapkın bir adam olan Henry ile her gece hafızasının silinmesine neden olan bir nörolojik rahatsızlığa sahip Lucy'nin hikayesini anlatan yapım, içleri ısıtan bir film olarak gösteriliyor. Lucy'e aşık olan Henry'nin, onun kendisini unutmaması için yaptıklarını gözler önüne koyan hikaye hem komik hem de duygusal sahneleri ile beğeni topluyor.IMDb notu: 6,8Rotten Tomatoes puanı: %45Şeytan Üçgeni (Triangle):Arabasıyla bir martıya çarparak trafik kazası geçiren Jess, bu kazanın hayatını değiştirdiğinin farkında değildir. Kazadan bir süre sonra arkadaşlarıyla bir yat gezisine çıkan ancak fırtınaya yakalanan ekip, bir gemi tarafından kurtarılır. Sorun şudur ki, Jess bu gemide daha öncede bulunduğuna inanır. Gemiye bindikten sonra, arkadaşları bir bir öldürülmeye başlanan genç kız, dehşet içinde olayların gerçek yüzünü anlamaya çalışır.IMDb notu: 6,9Rotten Tomatoes puanı: %80