Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle dikkat çekti

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, transparan plaj kıyafetiyle magazin gündemini alt üst etti.

Karayipler'deki St. Bart'ta bir fotoğraf çekimine katılan Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle sahilde yürüdü.

TRANSPARAN KIYAFETİNİ PEMBE GÖZLÜKLE TAMAMLADI

Beyaz bir jean pantolon tercih eden 23 yaşındaki manken, transparan kıyafetini, tozpembe bir güneş gözlüğü takarak tamamladı.

Objektiflere bir palmiye ağacının yanında pozlar veren Bella Hadid, benzer kareleri Instagram hesabından da paylaştı.

KARDEŞİ DE İDDİALI POZLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Pazar günü St. Bart'ta gerçekleşen fotoğraf çekiminde Hadid'in kız kardeşi Gigi Hadid de vardı. İddialı pozlarıyla her zaman gündem olan Hadid, son olarak Kendall Jenner'la sahilde verdiği görüntülerle çok konuşulmuştu.