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Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle dikkat çekti

Karayipler'de bir fotoğraf çekimine katılan ünlü model Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan plaj kıyafetiyle sahilde yürüdü. Palmiye ağacının yanında pozlar veren Bella Hadid, benzer kareleri Instagram hesabından da paylaştı.

09.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:14

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, transparan plaj kıyafetiyle gündemini alt üst etti.

'deki St. Bart'ta bir fotoğraf çekimine katılan Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle sahilde yürüdü.

TRANSPARAN KIYAFETİNİ PEMBE GÖZLÜKLE TAMAMLADI

Beyaz bir jean pantolon tercih eden 23 yaşındaki manken, transparan kıyafetini, tozpembe bir güneş gözlüğü takarak tamamladı.

Objektiflere bir palmiye ağacının yanında pozlar veren Bella Hadid, benzer kareleri hesabından da paylaştı.

KARDEŞİ DE İDDİALI POZLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Pazar günü St. Bart'ta gerçekleşen fotoğraf çekiminde Hadid'in kız kardeşi Gigi Hadid de vardı. İddialı pozlarıyla her zaman gündem olan Hadid, son olarak Kendall Jenner'la sahilde verdiği görüntülerle çok konuşulmuştu.

Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle dikkat çekti

Bella Hadid, Karayipler, Instagram, Magazin


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HACI AMA AMCA DEĞİL:Antalya Bodrum Muğla kusaadasi bunlarla dolu ve çoğu üstsüz geziniyor
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Hı Hı Vır Vır Vır Zırt Erenköy.
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TAC MAHAL:NOBEL ÖDÜLÜ JÜRİSİNİ KINIYOR VE RET EDİYORUM.
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AVNİ:bella hadid senin gözlerin yemyeşile
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