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Bella Thorne, kız arkadaşıyla birlikte yatakta üstsüz poz verdi

Yayınladığı cesur fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Bella Thorne, sosyal medya hesabından yeni kız arkadaşıyla birlikte yatakta üstsüz poz verdi.

07.10.2019 20:05

Güzel oyuncu Bella Thorne, yeni kız arkadaşıyla birlikte çektirdikleri üstsüz fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"KAMERADAN UTANAN İLK SEVGİLİM"

Instagram'da 21,5 milyon takipçisi olan Bella Thorne son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi. Bella Thorne, yeni kız arkadaşıyla birlikte yatakta üstsüz çektirdikleri pozu yayınlayarak fotoğrafa İngilizce olarak, "Kameradan utanan ilk sevgilim" ifadelerini kullandı.

BELLA THORNE KİMDİR?

Annabella Avery yani Bella Thorne 8 Ekim 1997 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Thorne, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolü ile popüler oldu. Babasını 9 yaşında kaybeden güzelin annesi Tamara Thorne, profesyonel bir fotoğrafçıdır.

İLKOKUL DÖNEMİNDE DİSLEKSİ TANISI KONDU

Kökeni İtalya'ya dayanan Thorne'un en genç mankenlerden biridir. Oyunculuğa başlamadan hemen önce çocuk model oldu. Birinci sınıfta disleksi tanısı konuldu. Kristen Stewart ve Zendaya ile sıkı bir arkadaşlığı bulunan yetenekli oyuncu, 2003 yılında ilk film deneyimini Stuck on You filminde yaşadı. 2008 yılında oynadığı My Own Worst Enemy adlı dizide Taylor Lautner ile başrolü paylaştı ve yardımcı rolü ile bir ''Young Artist Award'' kazandı. 2009'da Forget Me Not adlı bir korku filminde oynadı. 2010 yılında Waverly Büyücüleri'nde yer aldı. 2010 yılının sonunda Haydi Çalkala'da başrol olan Cece Jones rolünde bulundu. 2013-2014 yıllarında Alacakaranlık Efsanesi'nin son filminde Renesmee Cullen'ı oynaması kararlaştırılmıştı. 29 Mayıs'ta ilk şarkısı Call It Whatever'ı çıkarttı.

Bella Thorne, kız arkadaşıyla birlikte yatakta üstsüz poz verdi

Bella Thorne, Instagram, Magazin

YORUMLAR(6)
TAMAAAM, YEMEZSEK GARGARA YAPARIZ:Kiz arkadasinin da kollari bayagi kasli ve killi elleri de kocamanmis be. . . Bir hatasi var yalniz, ayaklari bayagi kücük.
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KELPAK:Sandivic tabagindaki pecete olaydim keske. . .
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ALTALTA ÜSTÜSTE:Kim nw gösterdi, kimin eli kimin cebinde belli değil
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ASLI:ERKEKLERİN GİBİ EGO YOK SAKAL KIL YOK KIZ KIZA OHHH. . . MİS GİBİ
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PARANAUE PARANAUE PARANA:Çin malı pirinç şekerinden ağdayı icadetmişler, erkek kız ayırt etmiyor heryer dümdüz tüysüz oluyor.
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ASDAS:cok güzel bir hanımefendi ya, bidon kılıklı kadınlar feministlik yapmasın hepinizin beğendiğini ve içinizi yediğinizi biliyorum
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