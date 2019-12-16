Haberler » Magazin » Ünlü oyuncu Bella Thorne'un sütyenli paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin

Ünlü oyuncu Bella Thorne'un sütyenli paylaşımı sosyal medyayı salladı

+18 film yönetmenliğine adım atan 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Bella Thorne, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncunun Instagram'dan paylaştığı sütyenli fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

16.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:17

Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alan 22 yaşındaki ünlü oyuncu Bella Thorne, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

hesabından 22 milyon takipçisi bulunan ABD'li oyuncu, sütyenli fotoğrafını "Sweet little lonely flower (Tatlı küçük yalnız çiçek)" notuyla paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Bella Thorne'un söz konusu paylaşımı kısa sürede 238 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.

KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

ABD'li oyuncu Bella Thorne, geçtiğimiz günlerde yeni kız arkadaşıyla birlikte çektirdikleri üstsüz fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Thorne, yeni kız arkadaşıyla birlikte yatakta üstsüz çektirdikleri pozu yayınlayarak fotoğrafa İngilizce olarak, "Kameradan utanan ilk sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu Bella Thorne'un sütyenli paylaşımı sosyal medyayı salladı

Amerika Birleşik Devletleri, Bella Thorne, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
AVNİ:bella ben avni bana msj at.gazoz içek.
Yayından Kaldır
25 1
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

23:35 Kemal'in ölümü sonrası "İch bin Çukur" etiketi sosyal medyada gündem oldu - Magazin
21:58 Ünlü oyuncu Bella Thorne'un sütyenli paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin
21:39 Ömür Sabuncuoğlu ve Gupse Özay'dan imza günü - Magazin
21:39 Modoko 50. yılını Sevcan Orhan'la kutladı - Magazin
20:33 Mucize Doktor 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ali Vefa ilk defa baloya katılıyor - Magazin
19:57 Meltem Şarkışlalı'nın Türkiye'ye getirdiği Ahtapot Zayıflama Yöntemi ile tek seansta 13 cm incelmek mümkün mü? - Magazin
19:38 Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı - Magazin
17:36 Kuruluş Osman 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Osman Bey, Dündar Bey'e karşı harekete geçiyor - Magazin
16.12.2019 23:43:12