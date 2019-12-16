Ünlü oyuncu Bella Thorne'un sütyenli paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alan 22 yaşındaki ünlü oyuncu Bella Thorne, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram hesabından 22 milyon takipçisi bulunan ABD'li oyuncu, sütyenli fotoğrafını "Sweet little lonely flower (Tatlı küçük yalnız çiçek)" notuyla paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Bella Thorne'un söz konusu paylaşımı kısa sürede 238 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.

KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

ABD'li oyuncu Bella Thorne, geçtiğimiz günlerde yeni kız arkadaşıyla birlikte çektirdikleri üstsüz fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Thorne, yeni kız arkadaşıyla birlikte yatakta üstsüz çektirdikleri pozu yayınlayarak fotoğrafa İngilizce olarak, "Kameradan utanan ilk sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.