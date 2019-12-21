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Belleten 298. sayısıyla okurlarla buluştu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu'nun süreli yayınlarından Belleten dergisi, 298. sayısıyla okurlarla buluştu.

21.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:11 Belleten 298. sayısıyla okurlarla buluştu
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu'nun süreli yayınlarından Belleten dergisi, 298. sayısıyla okurlarla buluştu.

1937 yılından bu yana yayımlanmakta olan ve 'nin en eski ve kesintisiz yayımlanan bilimsel dergisi unvanını taşıyan Belleten'in Aralık ayı sayısında 13 makale ve 2 kitap tanıtım yazısı yer alıyor.

Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanan dergi, Türk ve dünya tarihine dair akademik çalışmalar başta olmak üzere sanat tarihi ve arkeoloji gibi tarih ile ilintili diğer alanlardan da özgün araştırma ve incelemelere, çeviri ve kitap tanıtım yazılarına yer veriyor. Adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği dergi, birçok önemli uluslararası indeks tarafından taranıyor; karşılıklı değişim, satın alma ve abonelik yoluyla yurt dışında 300'e yakın kütüphaneye ulaşıyor. Son sayısı da dahil olmak üzere derginin tüm sayılarına https://goe.gl/ffV0s adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilir. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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