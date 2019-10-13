Bellona 562. mağazasını Anamur'da açtı

Bellona 562. mağazasını Anamur'da açtıBellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş:"2023'e kadar bin mağaza açma hedefimiz var"

MERSİN - Bellona, 562. mağazasını Mersin'in Anamur ilçesinde açtı.Bellona Tezcanlar Mobilya Mağazası'nın açılışına, Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, sanatçı Hüner Coşkuner, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş inşaları ve çok sayıda davetli katıldı.Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de 562'inci bölgede ise 36'ncı Bellona mağazasını açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. 30'u aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Karamemiş, "Türkiye'nin 2023 hedefleri var bizimde bu bağlamda 2023'e kadar gerek Türkiye'de gerek uluslararası piyasada bin mağaza açma hedefimiz var. Türkiye'nin ihtiyacı olan markalar, yurtiçinde ve yurtdışında ülkemizi temsil noktasında çok önemli yatırımlar. Anamur'a bu yatırımı gerçekleştiren iş insanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'a başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili görüşlerini dile getiren Mustafa Karamemiş, "Sınır hattında Mehmetçiklerimiz güvenlik koridoru için mücadele veriyor. Bu çok önemli ve değerli bir mücadele. Rabbim hepsinin ayağına taş değdirmesin, muvaffakiyetler versin. Sağ salim güvenlik koridoru oluşturup ülkemize dönüş yapsınlar" ifadelerini kullandı.Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise, "Lütfen üretelim, yatırım yapalım. Hem yurtiçine hem de yurtdışına satalım. Çünkü bu milletin düşmanı çok. Sattığımız daha çok olursa, bizi birilere diretemez, dayatamaz. O nedenle üretenlere teşekkür ediyorum. Belediye olarak bu tür yatırımlarda sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Mağazanın açılısını gerçekleştiren yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum."Konuşmaların ardından okunan dualardan sonra açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra mağazayı gezerek bilgi aldılar.Sanatçı Hüner Coşkuner konserinin ardından açılış sona erdi.Açılışa çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: İHA