Bellona Basketbol Sahasında Galatasaray'a Mağlup Oldu

Türkiye
Kadınlar Basketbol Ligi 7. hafta maçında Bellona Kayseri
Basketbol, sahasında Galatasaray
'a mağlup oldu. Kayseri ekibi, ligdeki 6. yenilgisini aldı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Turgut Işık
xx Seyhan
Topaloğlu xx Sedef Yarıcı xx
Bellona Kayseri Basketbol: Yvonne Anderson xxx (11) Melike Oral xxx (11) Maja Miljkovic x (4) Gamze Takmaz
x (7) Gizem Sezer
x (2) Luca Ivankovic xxx (19) Ezgi Manlacı xx (8) Maryam Gültekin x
Galatasaray: Moriah Jefferson xxx (17) Işıl Alben
xxx (10) Victoria Macaulay xxx (15) İrem Naz Topuz x (6) Farhiya Abdi x (4) Sinem Ataş
xxx (13) İnci Güçlü
x Şerife Alperi Onar x Nazlı Gökdemir x
Periyotlar: 1.Periyot: 15-18 (Galatasaray lehine) 2.Periyot: 12-20 (Galatasaray lehine) 3.Periyot: 19-16 (Kayseri Bellona Basketbol) 4.Periyot: 16-11 (Bellona Kayseri Basketbol)
Devre: 27-38 (Galatasaray lehine) - KAYSERİ
Kayseri,Bellona,basketbol,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 08:42