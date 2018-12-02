02 Aralık 2018, 08:42
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Bellona Basketbol Sahasında Galatasaray'a Mağlup Oldu

Bellona Basketbol Sahasında Galatasaray

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 7. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray’a mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 7. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a mağlup oldu. Kayseri ekibi, ligdeki 6. yenilgisini aldı.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Turgut Işık xx Seyhan Topaloğlu xx Sedef Yarıcı xx

Bellona Kayseri Basketbol: Yvonne Anderson xxx (11) Melike Oral xxx (11) Maja Miljkovic x (4) Gamze Takmaz x (7) Gizem Sezer x (2) Luca Ivankovic xxx (19) Ezgi Manlacı xx (8) Maryam Gültekin x

Galatasaray: Moriah Jefferson xxx (17) Işıl Alben xxx (10) Victoria Macaulay xxx (15) İrem Naz Topuz x (6) Farhiya Abdi x (4) Sinem Ataş xxx (13) İnci Güçlü x Şerife Alperi Onar x Nazlı Gökdemir x

Periyotlar: 1.Periyot: 15-18 (Galatasaray lehine) 2.Periyot: 12-20 (Galatasaray lehine) 3.Periyot: 19-16 (Kayseri Bellona Basketbol) 4.Periyot: 16-11 (Bellona Kayseri Basketbol)

Devre: 27-38 (Galatasaray lehine) - KAYSERİ Kayseri,Bellona,basketbol,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 08:42



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