Bellona Kayseri 2 transfer yaptı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, dış transferde kadrosuna iki oyuncu daha kattı.

Bellona Kayseri 2 transfer yaptı
18.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:55
Bellona Kayseri Basketbol takımı, dış transferde kadrosuna iki oyuncu daha kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, dış transferde kadrosuna iki isim daha kattı. Sarı Kırmızılı ekip, Fenerbahçe'den Esra Ural Topuz ile Adana Basketbol takımından Zeynep Öykü Kalbisağde ile anlaşmaya vardı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktör Ahmet Bozbey, daha önce Adana Basketbol takımında oynayan 20 yaşındaki Zeynep Öykü Kalbisağde ile son 4 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen eski oyuncuları Esra Ural Topuz ile 1'er yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi. Bozbey, "Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. Transfer listemizde bulunan yerli ve yabancı oyuncular ile sözleşme yapmaya devam ediyoruz. Son olarak aramıza katılan Zeynep ile Esra'ya hoşgeldin diyor ve yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Eski Boca Juniors’lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Spor
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Fenerbahçe’de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Spor
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera’nın sözleşmesini donduracak Spor
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Spor
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Spor
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Ederson’la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Spor
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal’ın Valladolid’de devam etmesini zor görüyor Spor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Ahmet Nur Çebi’den ’Enkaz edebiyatı’ isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin Spor
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Haberler››Spor››Bellona Kayseri 2 transfer yaptı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:52: Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti - Spor 00:44: Alanyaspor'un hocası Erol Bulut: "Kupayı almak istiyoruz" - Spor 00:23: Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Spor 00:19: Tamer Tuna: "Bu noktaya gelmekte çok önemliydi" - Spor 23:59: Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım - Spor 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haber 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı - Haber 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin