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Bellona Kayseri Adana'da kazandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig maçında Adana Basketbol ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı.

03.11.2019 17:26Bellona Kayseri Adana'da kazandı
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig maçında Adana Basketbol ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. 80-96'lık skor ile maçı kazanan Bellona Kayseri oldu.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Ergin Sarı xx, Ogün Cılız xx, İsmail Binbir **

Adana Basketbol: Melis Uçar x (2), İrem Naz Topuz x (6), Nur Nihan Dabakoğlu x (2), Sera Özelçi x (6), Maryna Ivashchanka x (3), Danielle Shawn Adams xxx (27), Nuran Tutsak x (2), Sevgi Tonguç x, Alexis Sade Prince xx (9), Elina Babkina Dikaioulaku xxx (23)

Bellona Kayseri Basketbol: Kübra İmren Siyahdemir x (3), Klaudia Perisa xx (7), Beril Albayrak x, Ayşegül Günay Aladağ xxx (11), Gülse Uğur x (2), Sanem Gamze Zeren x (3), Luca Ivanovic xxx (17), Fatma Dikmen x, Gizem Sezer x (4), Kennedy Valentine Burke xxx (29), Shacobia Barbee xxx (20)

Periyotlar: 1.Periyot: 14-19 (Bellona Kayseri lehine) 2.Periyot: 23-22 (Adana Basketbol lehine) 3.Periyot: 15-28 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 28-27 (Adana Basketbol lehine)

Devre: 37-41 (Bellona Kayseri lehine)

5 Faul Alan: Alexis Sade Prince (Adana Basketbol) - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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