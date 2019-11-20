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Bellona Kayseri, Ann Wauters'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Belçikalı oyuncu Ann Wauters'i kadrosuna kattı.

20.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:06Bellona Kayseri, Ann Wauters'i transfer etti
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Basketbol, Belçikalı oyuncu Ann Wauters'i kadrosuna kattı.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giyen 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Ann Wauters, Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de daha önce Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen ve 2016-2017 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol kadrosunda bulunan Wauters'in, 1,93 metre boyunda olduğu ve pivot bölgesinde oynuyor. Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında daha önce de kadromuzda yer alan Ann Wauters ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine yeniden hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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