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Bellona Kayseri Başantrenörü Ayhan Avcı Açıklaması

Türkiye Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında liglerin ertelenmesi bekleniyor.

19.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:04
Bellona Kayseri Başantrenörü Ayhan Avcı Açıklaması
Türkiye Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında liglerin ertelenmesi bekleniyor.

Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyen oyuncular ve antrenörler korona virüs nedeniyle oldukça tedirginler. Sarı-Kırmızılı takımın baş antrenörü Ayhan Avcı, sosyal medya hesabından liglerin devam edecek olmasına tepki gösterdi. Coach Ayhan Avcı yaptığı paylaşımda; "Tam olarak bizden istenen, hafta sonu herkes evlerindeyken ekran başında onları eğlendirmemiz mi acaba? Nerde kaldı Evde Kal. Vallaha diğer takımları bilemem ama ben Bellona Kayseri'de Antrenör olduğum sürece hiç bir oyuncumun ve iş arkadaşımın böyle bir riske girmelerine aracı olmak istemiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Ayhan Avcı, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

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