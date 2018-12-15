Bellona Kayseri Basketbol : 81 - Kırçiçeği Bodrum: 56

Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri
Basketbol, sahasında Kırçiçeği Bodrum
ile oynadığı maçı 81-56 kazandı. Haftalar sonra galip gelen Bellona Kayseri Basketbol, rakibine 25 sayı fark attı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Fatih Güler
xx Uygar Kurt xx Mustafa Candemir Tabak xx
Bellona Kayseri Basketbol: Ezgi Manlacı xx (8) Luca Ivankovic xxx (18) Yvonne Anderson xxx (21) Gamze Takmaz
xxx (11) Melike Oral x (4) Gizem Sezer
x (2) Maja Miljkovic xx (8) Maryam Gültekin xx (9) Aysun Yararbaş x Fatma Dikmen
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Kırçiçeği Bodrum Basketbol: Beril Albayrak xx (13) Milana Zivadinovic xxx (15) Brandi Harvey-Carr xxx (17) Deniz Ataer x Aycan Aktaş x Anna Kiriienko xx (6) Fatma Ata x (3) Kübra Turan x (2) Begüm Taşkın x Ece Deniz Onat
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Periyotlar: 1.Periyot: 29-14 (Kayseri Bellona Basketbol) 2.Periyot: 21-9 (Bellona Kayseri Basketbol) 3.Periyot: 17-14 (Bellona Kayseri Basketbol) 4.Periyot: 14-19 (Kırçiçeği Bodrum Basketbol)
Devre: 50-23 (Bellona Kayseri Basketbol)
5 Faul Alan: Deniz Ataer (Kırçiçeği Bodrum Basketbol). - KAYSERİ
Bellona,Kayseri,basketbol
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:07