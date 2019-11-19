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Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters'i kadrosuna kattı.

19.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:50Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters'i transfer etti
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi takımlarından Basketbol, Ann Wauters'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Ann Wauters ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, Türkiye'de daha önce Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen ve 2016-2017 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol kadrosunda bulunan Wauters'in, 1,93 metre boyunda olduğu bilgisi de yer aldı.
Oyuncunun yarın kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

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