Haberler» Spor» Haber

Bellona Kayseri Basketbol Ayşegül'ü transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Ayşegül Günay ile anlaştı.

11.08.2019 09:55 Bellona Kayseri Basketbol Ayşegül'ü transfer etti
Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Ayşegül Günay ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol'da iç ve dış transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1992 doğumlu oyun kurucu Ayşegül Günay ile sözleşme imzaladı.

Ayşegül Günay, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında ve 2016-2017 sezonlarında Bellona Kayseri Basketbol takımı formasını giymişti. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:05   Merih Demiral ile Diego Costa arasında gerginlik! Geceye damga vurdu
10:57   Beşiktaş taraftarından Orhan Ak'a şok tepki: Bize silah çeksene
10:48   Son dakika: Ömer Toprak Werder Bremen'e transfer oldu
10:43   Fenerbahçe'de Kjaer müjdesi: Gelin görüşelim
10:38   Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni takımı...
10:38   Galatasaray Falcao'ya River Plate günlerini hatırlattı
10:36   Galatasaray'da Diagne krizi! Sabırları taşırdı