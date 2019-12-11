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Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:30Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı AA'nın
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Avcı, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.
Avcı, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Avcı, oylamadaki fotoğrafların ciddi emekler sonucunda ortaya çıktığını söyledi.
Bunların, gözlem ve dikkat sonucunda çekilebilecek fotoğraflar olduğunu aktaran Avcı, "Fotoğrafta anı yakalamak çok önemli. Ben de oy kullanırken buna dikkat ettim." diye konuştu.

Ayhan Avcı, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: AA

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