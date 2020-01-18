Bellona Kayseri Basketbol - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 90-76

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Yücel Çilingir (xx), İbrahim Altındiş (xx), Tolga Edis (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya (xx) 1, Davis (xxxx) 31, Beril (xx), Ayşegül (xxx) 14, Kübra (xx) 9, Ann Wauters (xx) 5, Ivankovic (xx) 10, Nazlı Bircan (xx), Burke (xxxx) 20

BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Nihan (x) 5, Willians (xxx) 20, Miray (xx) 14, Vaughn (xxx) 18, Sanem Gamze (x), Kübra (xx) 11, Slonjsak (xx) 8, Navin (x).

1'İNCİ PERİYOT: 13-12

İLK YARI: 39-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta müsabakasında Bellona Kayseri Basketbol evinde konuk ettiği Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 90-76'lık sonuçla mağlup etti.

Müsabakada ev sahibi takımdan Kaela Dawn Davis 31 sayı ile maçın en skorer ismi olurken konuk takımda ise Riquna Uneik Williams 20 sayı ile mücadele etti.

- Kayseri