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Bellona Kayseri Basketbol - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 90-76

SALON: Kadir HasHAKEMLER : Yücel Çilingir (xx), İbrahim Altındiş (xx), Tolga Edis (xx)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya (xx) 1, Davis (xxxx) 31, Beril (xx), Ayşegül (xxx) 14, Kübra (xx) 9, Ann Wauters (xx) 5, Ivankovic (xx) 10, Nazlı Bircan (xx), Burke (xxxx) 20BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE:...

18.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:48Bellona Kayseri Basketbol - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 90-76

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Yücel Çilingir (xx), İbrahim Altındiş (xx), Tolga Edis (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya (xx) 1, Davis (xxxx) 31, Beril (xx), Ayşegül (xxx) 14, Kübra (xx) 9, Ann Wauters (xx) 5, Ivankovic (xx) 10,  Nazlı Bircan (xx), Burke (xxxx) 20

BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Nihan (x) 5, Willians (xxx) 20, Miray (xx) 14, Vaughn (xxx) 18, Sanem Gamze (x), Kübra (xx) 11, Slonjsak (xx) 8, Navin (x).

1'İNCİ PERİYOT: 13-12

İLK YARI: 39-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-50

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi 15'inci hafta müsabakasında Basketbol evinde konuk ettiği Birevim İl Özel İdare'yi 90-76'lık sonuçla mağlup etti.

Müsabakada ev sahibi takımdan Kaela Dawn Davis 31 sayı ile maçın en skorer ismi olurken konuk takımda ise Riquna Uneik Williams 20 sayı ile mücadele etti.


- Kayseri

basketbol, Kayseri, Bellona, Elazığ, Spor

Kaynak: DHA

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