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Bellona Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 61-58

SALON: Kadir HasHAKEMLER : Tekin Özübir (xx), Ozan Gönen (xx), Yiğit Gönültaş (xx)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (xx), Beril (xx), Ayşegül (xxx) 10, Gülse (xx), Ann Wauters (xx) 6, Ivankovic (xxx) 12, Shacobia Barbee (xxx) 15, Burke (xxx) 18BOTAŞ: Senay (x), Melis (xx) 5, Büşra (xxx) 14,...

01.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:39Bellona Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 61-58

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Tekin Özübir (xx), Ozan Gönen (xx), Yiğit Gönültaş (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (xx), Beril (xx), Ayşegül (xxx) 10, Gülse (xx),  Ann Wauters (xx) 6, Ivankovic (xxx) 12, Shacobia Barbee (xxx) 15, Burke (xxx) 18

BOTAŞ: Senay (x), Melis (xx) 5, Büşra (xxx) 14, Cansu (xxx) 14, Hatice Pelin (xx) 11, Holingsvorth (xx) 8, Marina (xx) 6.

1'İNCİ PERİYOT: 16 - 18

DEVRE: 27 - 34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50 - 47

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi 7'nci hafta müsabakasında BOTAŞ sahasında konuk ettiği Basketbol'u 61-58 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayı kaydeden Bellona Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Kennedy V. Burke oldu. Konuk takım BOTAŞ'ta ise 14'er sayı bulan Büşra Akbaş ve Cansu Köksal takımlarının en skorer isimleri oldular.



Tekin Özübir, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: DHA

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