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Bellona Kayseri Basketbol - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 93-97

SALON: Kadir HasHAKEMLER : Turgut Işık (x), Sertan Kırıklar (x), Hande Öztürk (x)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya (xx) 3, Davis (xxxx) 19, Beril (x) 4, Ayşegül (xx), Gülse (xx), Kübra (xxxx) 22, Ivankovic (xxxx) 28, Burke (xxx) 17BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BASKETBOL: Burcu (xx) 2, İrem Naz...

31.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:47Bellona Kayseri Basketbol - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 93-97

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Turgut Işık (x), Sertan Kırıklar (x), Hande Öztürk (x)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya (xx) 3, Davis (xxxx) 19, Beril (x) 4, Ayşegül (xx), Gülse (xx), Kübra (xxxx) 22, Ivankovic (xxxx) 28,  Burke (xxx) 17

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA  BASKETBOL: Burcu (xx) 2, İrem Naz (xx) 3, Sera (xx) 9, Gizem (xx) 4, Adams (xxxx) 20, Nuran (xx), Sevgi (x), Prince (xxxx) 29, Dikaioulaku (xxxx) 30

1'İNCİ PERİYOT: 24-23

DEVRE: 37-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-66

5 FAUL ALAN: 38.40 Gizem Sezer ( )

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17'inci hafta müsabakasında Basketbol, evinde Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'a 97-93'lük sonuçla mağlup oldu. Maçta konuk takımdan Elina Babkina Dikaioulaku 30 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımdan Luca İvankovic 28 ile takımının en skorer ismi oldu.


- Kayseri

basketbol, Kayseri, Bellona, Adana, Spor

Kaynak: DHA

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