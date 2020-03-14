Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 70-94
SALON: Kadir HasHAKEMLER: Murat Ciner (xx), Tolga Edis (xx), Halil Erkoç (xx)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya (xx) 9, Davis (xxxx) 21, Beril (x), Ayşegül Günay Aladağ (xx) 4, Gülse Uğur (x), Kübra İmren (xx) 5, Ivankovic (xx) 9, Nazlı Bircan (xx) 4, Burke (xxx)18ÇBK MERSİN YENİŞEHİR...
14.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:35
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Murat Ciner (xx), Tolga Edis (xx), Halil Erkoç (xx)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya (xx) 9, Davis (xxxx) 21, Beril (x), Ayşegül Günay Aladağ (xx) 4, Gülse Uğur (x), Kübra İmren (xx) 5, Ivankovic (xx) 9, Nazlı Bircan (xx) 4, Burke (xxx)18ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis (xx) 5, Gökşen (xxx) 12, Sykes (xxxx) 30, Meltem (xx) 4, Bentley (xxxx) 20, Feride Şevval (xx), İlayda (xxx) 14, Sanders (xx) 91'İNCİ PERİYOT: 8 - 30DEVRE: 29 - 54
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46 - 74
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde seyircisiz oynadığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 94-70'lik bir skorla mağlup oldu. Müsabakada konuk takım ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde 30 sayı kaydeden Brittney Crisanti Sykes, maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımda ise 18 sayı ile Burke takımın en skorer ismi oldu.- Kayseri
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Kaynak: DHA
Etiketler : Mersin Yenişehir, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor
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