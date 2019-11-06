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Bellona Kayseri Basketbol  - CCC Polkowice: 54 - 69

SALON: Kadir HasHAKEMLER : Jan Baloun (x), Dimitrios Zacharic (x), Hrvoje Cavar (x)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (x), Perisa (x) 4, Ayşegül (x) 5, Gülse (x), Ivankovic (xxx) 16, Shacobia Barbee (xxx) 12, Gizem (x), Burke (xxx) 17CCC POLKOWİCE: Robinson (xxx) 11, Bojovic (xx) 2, Naczk (xx),...

06.11.2019 23:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:12 Bellona Kayseri Basketbol  - CCC Polkowice: 54 - 69

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Jan Baloun (x), Dimitrios Zacharic (x), Hrvoje Cavar (x)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (x), Perisa (x) 4, Ayşegül (x) 5, Gülse (x), Ivankovic (xxx) 16, Shacobia Barbee (xxx) 12, Gizem (x), Burke (xxx) 17

CCC POLKOWİCE: Robinson (xxx) 11, Bojovic (xx) 2, Naczk (xx), Conde (xxx) 10, Filip (xxx) 18, Gajda (xx) 9, Spanou (xxx) 10, Stallworth (xx) 9

1'İNCİ PERİYOT: 22 - 07

DEVRE: 33 - 28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45 - 45

5 FAUL : Ivankovic ( Bellona Kayseri Basketbol )

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubunda bulunan Bellona Kayseri Basketbol ilk periyodu 15 sayı farkla önde bitirdiği maçta Polonya takımı CCC Polkowice takımına 15 sayı farkla mağlup oldu.

Maçın en skorer ismi 18 sayı ile CCC Polkowice takımından Ana Maria Filip olurken ev sahibi takımın en skorer ismi 17 sayı ile Kennedy V.Burke oldu.


- Kayseri

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: DHA

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