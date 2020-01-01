Haberler » Spor » Bellona Kayseri Basketbol'da Perisa gitti, Manolya geldi - Spor

Bellona Kayseri Basketbol'da Perisa gitti, Manolya geldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da Hırvat basketbolcu Klaudia Perisa takımdan ayrılırken Birevim Elazığ İl Özel İdarespor forması giyen Manolya Kurtulmuş takıma dahil oldu.

01.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:57 Bellona Kayseri Basketbol'da Perisa gitti, Manolya geldi

Türkiye Kadınlar Süper Ligi takımlarından 'da Hırvat basketbolcu Klaudia Perisa takımdan ayrılırken Birevim İl Özel İdarespor forması giyen Manolya Kurtulmuş takıma dahil oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Birevim Elazığ İl Özel İdarespor forması giyen 22 yaşındaki Manolya Kurtulmuş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 1998 doğumlu olan Manolya Kurtulmuş, bu sezon Birevim Elazığ İl Özel İdarespor forması ile 11 resmi maça çıkmıştı. Kayseri takımı "Transfer çalışmaları kapsamında Manolya Kurtulmuş ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bellona Kayseri Basketbol ayrıca takıma sezon başında dahil olan 23 yaşındaki Hırvat basketbolcu Klaudia Perisa ile yollarını ayırdı. Bu sezon Bellona Kayseri Basketbol forması ile ligde 59 sayı kaydeden Hırvat basketbolcu, FİBA Kadınlar Avrupa Kupası maçlarında ise 48 sayı üretti.



basketbol, Kayseri, Bellona, Elazığ, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:25   Amed Sportif Faaliyetler Murat Gürbüzerol ile anlaştı - Spor
16:23   Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı istemiyor! - Spor
16:16   Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'den dayanışma çağrısı Açıklaması - Spor
16:12   Karabükspor'un eski yöneticisi son yolculuğuna uğurlandı - Spor
16:07   Isparta'da Kayakçılar kıyasıya yarıştı - Spor
15:43   Trabzonspor'u ikinci yarı öncesi Hüseyin Çimşir çalıştıracak! - Spor
15:07   Fenerbahçe Mertens'in transferi için harekete geçti - Spor
12:49   Galatasaray, Kadewere ile anlaştı iddiası - Spor
12:47   Trabzonspor, Anderson Talisca'nın menajerini Türkiye'ye çağırdı - Spor
1.01.2020 16:44:55