Bellona Kayseri Basketbol Farklı Kazandı

Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri
Basketbol sahasında Canik Belediyespor
'u 106-81 mağlup etti.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Turgut Işık
xx Cemil Uygül xx Mustafa Candemir Tabak xx
Bellona Kayseri Basketbol: Luca Ivankovic x 3, Odyssey Sims xxx 33, Ezgi Manlacı xx 5, Ify Ibekwe xxx 26, Gamze Takmaz
xxx 11, Gizem Sezer
xxx 13, Melike Oral xx 6, Aysun Yararbaş x 3, Fatma Dikmen
x 2, Meryem Gültekin
x 4 Samsun
Canik Belediyespor: Sequoia Holmes xxx 19, Gülşah Duman xx 10, Kai James xxx 30, Dilara Tongar xxx 12, Deniz Çolakoğlu
x 4, Candide
Öztürk xx 6 Betül Kutlu
x - KAYSERİ
Kaynak: İHA