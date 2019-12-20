Haberler » Güncel » Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'ye konuk olacak - Haber

Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Bellona Kayseri Basketbol ligin 10.haftasında deplasmanda lider Fenerbahçe Öznur Kablo'ya konuk olacak.

20.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:10 Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'ye konuk olacak
ligin 10.haftasında deplasmanda lider Öznur Kablo'ya konuk olacak.
Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Pazar günü deplasmanda oynayacağı lider Fenerbahçe Öznur Kablo maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanın ile devam edecek.
Fenerbahçe Öznur Kablo maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta ligde evinde oynadığı maçta Samsun Canik Belediyespor'u mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan Bellona Kayseri Basketbol bu kez de lideri deplasmanda yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar Cumartesi günü yapacağı son antrenmanın ardından havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek.
Ligde geride kalan 9.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol topladığı 13 puanla 6.sırada yer alıyor.
Pazar günü İstanbul Metro Enerji Salonunda oynanacak olan Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
(İHA)

Fenerbahçe, basketbol, Bellona, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:30   İstanbul Havalimanı'nda sahte evrakla Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
10:29   Öğretmen adayları, gönüllü İngilizce dersi veriyor - Haber
10:28   İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı (2) - Haber
10:28   İBB önünde fayton protestosu; çadırlarda sabahladılar - Haber
10:28   Erzurum 200 haneli dikyar mahallesi yanmaktan kurtuldu - Haber
08:45   İki lise öğrencisinin öldüğü kazada sürücüler serbest bırakıldı - Haber
08:42   CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı - Haber
08:20   Şüphelilerin, uyuşturucu maddelerini kuru yemişlerin içine sakladığı ortaya çıktı - Haber
07:34   Son dakika: TSK'da FETÖ operasyonu! 88 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Haber
07:22   Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu, sosyal medya karıştı! Üniversite açıklama yaptı - Haber
20.12.2019 10:30:55