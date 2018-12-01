01 Aralık 2018, 19:32
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Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 62-65

Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 62-65

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Turgut Işık (xxx), Seyhan Topaloğlu (xx), Sedef Yarıcı (xx).BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Meryem (x), Ezgi (xx) 8, Milkjovic (xx) 4, Anderson (xxx) 11, Ivankovic (xxx) 19, Gizem (x) 2, Gamze (xx) 7, Melike Tuğba (xx) 11GALATASARAY: Şerife (xx), İrem Naz (xx) 6, Sinem...



SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Turgut Işık (xxx), Seyhan Topaloğlu (xx), Sedef Yarıcı (xx).

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Meryem (x), Ezgi (xx) 8, Milkjovic (xx) 4, Anderson (xxx) 11, Ivankovic (xxx) 19, Gizem (x) 2, Gamze (xx) 7, Melike Tuğba (xx) 11

GALATASARAY: Şerife (xx), İrem Naz (xx) 6, Sinem (xxx) 13, Işıl (xxx) 10, Nazlı Bircan (xx), Farhiya (xx) 4, İnci (xx), Macaulay (xxx) 15, Jefferson (xxx) 17

1'İNCİ PERİYOT: 15-18

İLK YARI: 27-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-54

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol sezonun 7'inci haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray'a 65-62'lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray,Bellona,basketbol,Kayseri
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:32



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