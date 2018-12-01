Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 62-65

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Turgut Işık
(xxx), Seyhan
Topaloğlu (xx), Sedef Yarıcı (xx).
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Meryem
(x), Ezgi (xx) 8, Milkjovic (xx) 4, Anderson (xxx) 11, Ivankovic (xxx) 19, Gizem (x) 2, Gamze (xx) 7, Melike Tuğba (xx) 11
GALATASARAY: Şerife (xx), İrem Naz (xx) 6, Sinem (xxx) 13, Işıl (xxx) 10, Nazlı Bircan (xx), Farhiya (xx) 4, İnci (xx), Macaulay (xxx) 15, Jefferson (xxx) 17
1'İNCİ PERİYOT: 15-18
İLK YARI: 27-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-54
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri
Basketbol sezonun 7'inci haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray
'a 65-62'lik skorla mağlup oldu.
Galatasaray,Bellona,basketbol,Kayseri
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:32