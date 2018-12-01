01 Aralık 2018, 23:37
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Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 62-65

Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 62-65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 65-62 yendi.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 65-62 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mesut Öztürk

Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic 19, Melike Tuğba Oral 11, Gamze Takmaz 7, Anderson 11, Meryem Gültekin, Ezgi Manlacı 8, Miljkovic 4, Gizem Sezer 2, Aysun Yararbaş Yılmaz

Galatasaray: Sinem Ataş 13, Işıl Alben 10, Abdi 4, Macaulay 15, Jefferson 17, Alperi Onar, Grigalauskyte, İremnaz Topuz 6, Eda Şahin, İnci Güçlü

1. Periyot: 15-18

Devre: 27-38

3. Periyot: 46-54 

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