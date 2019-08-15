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Bellona Kayseri Basketbol Gülse Uğur'u transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, genç oyuncu Gülse Uğur'u transfer etti.

15.08.2019 16:39 Bellona Kayseri Basketbol Gülse Uğur'u transfer etti
Bellona Kayseri Basketbol, genç oyuncu Gülse Uğur'u transfer etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar dış transferde geçtiğimiz sezon İstanbul Üniversitesi forması giyen 20 yaşındaki Gülse Uğur'u kadrosuna kattı.

İstanbul Üniversitesi forması ile 2018-2019 sezonunda ligde 25 maçta forma giyen genç skorer gard pozisyonunda oynayan Gülse Uğur, 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek.

Gülse Uğur, aynı zamanda Ümit Milli takım formasını da giyiyor. - KAYSERİ

basketbol, Türkiye, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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