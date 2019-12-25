Haberler » Spor » Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediye: 82-76 - Spor

Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediye: 82-76

SALON: Kadir HasHAKEMLER : Yücel Çilingir (xx), Erhan Gürsel (xx), Seda Esen (xx)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa (xx) 3, Beril (xx) 2, Ayşegül (xxx) 11, Gülse (xx) 4, Kübra (xxx) 15, Ann Wauters (xx) 6, Ivankovic (xxx) 12, Burke (xxxx) 29İZMİT BELEDİYESPOR: Özge (x) 2, Ezgi (x), Williams...

25.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:05 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediye: 82-76

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Yücel Çilingir (xx), Erhan Gürsel (xx), Seda Esen (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa (xx) 3, Beril (xx) 2, Ayşegül (xxx) 11, Gülse (xx) 4, Kübra (xxx) 15, Ann Wauters (xx) 6, Ivankovic (xxx) 12, Burke (xxxx) 29

İZMİT BELEDİYESPOR: Özge (x) 2, Ezgi (x), Williams (xxxx) 34, Gizem (xx) 5, Grigalauskyte (xxx) 10, Nazlı Bircan (x) 2, Gamze Takmaz (x) 3, Anigwe (xxx) 20, Melek (x)

1'İNCİ PERİYOT: 25-23

İLK YARI: 40-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi 11'inci hafta maçında sahasında Belediye'yi konuk eden Basketbol maçı 82-76'lık skorla kazandı.   

Müsabakada 34 sayı atan İzmit Belediyesporlu Monae Williams maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol'un en skorer ismi 29 sayı ile Kennedy V. Burke oldu.



basketbol, Kayseri, Bellona, İzmit, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:44   Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı - Spor
22:17   Mert Çetin Gençlerbirliği'ne Ziyarette Bulundu - Spor
22:11   Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı - Spor
22:05   Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediye: 82-76 - Spor
21:56   Beşiktaş Sompo Sigorta'da Burak Bıyıktay dönemi - Spor
20:29   Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi - Spor
20:10   Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor - Spor
16:43   Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Spor
16:20   Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Spor
25.12.2019 23:10:48