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Bellona Kayseri Basketbol, Manolya Kurtulmuş'u transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Manolya Kurtulmuş'u kadrosuna kattı.

31.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:12 Bellona Kayseri Basketbol, Manolya Kurtulmuş'u transfer etti
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi takımlarından Basketbol, Manolya Kurtulmuş'u kadrosuna kattı.
Kayseri ekibi, Birevim Elazığ İl Özel İdare takımında forma giyen 22 yaşındaki Manolya Kurtulmuş ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili yapılan paylaşımlarda, "Transfer çalışmaları kapsamında Manolya Kurtulmuş ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Manolya Kurtulmuş'un yarın takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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