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Bellona Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a bileniyor

Kayseri Bellona Basketbol ligin 6.haftasında deplasmanda OGM Ormanspor'a konuk olacak.

20.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:04Bellona Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a bileniyor
ligin 6.haftasında deplasmanda OGM Ormanspor'a konuk olacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı Cumartesi günü oynayacağı OGM Ormanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde Kadir Has Salonunda günde yaptığı tek antrenman ile hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılarda hedef deplasmanda galibiyetle ayrılmak.

Ligde geride kalan 5.hafta sonunda 4 müsabakaya çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla 6.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol güçlü rakibini sahasında yenmekten başka bir şey düşünmüyor. Cuma günü yapacağı son antrenman ardından karayolu il Ankara'ya gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

23 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonunda oynanacak olan OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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