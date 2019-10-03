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Bellona kayseri basketbol - spartak noginsk: 82 - 71

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Alexsandar Mlojevic (xx), Nikola Perlic (xx), Alexandra Stan (xx)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa(xxx)13, Bedriye (x), Beril (x) 1, Ayşegül (xxx) 10, Gülse (xx) 4, Gamze (xx) 7, Ivankovic (xx) 8, Fatma (x), Barbee (xxxx) 21, Gizem (x) 2, Kennedy (xxx) 16.

03.10.2019 21:37Bellona kayseri basketbol - spartak noginsk: 82 - 71

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Alexsandar Mlojevic (xx), Nikola Perlic (xx), Alexandra Stan (xx)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa(xxx)13, Bedriye (x), Beril (x) 1, Ayşegül (xxx) 10, Gülse (xx) 4, Gamze (xx) 7, Ivankovic (xx) 8, Fatma (x), Barbee (xxxx) 21, Gizem (x) 2, Kennedy (xxx) 16.
SPARTAK NOGİNSK: Evgenıa (xxx) 18, Veronıka(xx) 6, Marina Karpunina (xxx) 8, Raisa (x) 2, Anna (xx) 4, Marina Krivolapova (xxx) 17, Kristina (x), Daria (x), Oksana (xx) 5, Yulia(xx) 8, Margarita(x), Milana (xx) 3.
1'inci periyot: 21 - 18
DEVRE: 44 - 33
3'üncü periyot: 65 - 52

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme rövanş maçında Rus takımı Spartak Noginsk takımını konuk eden Bellona Kayseri Basketbol, müsabakayı 82 - 71'lik sonuçla kazandı.



basketbol, Kayseri, Bellona, Spor

Kaynak: DHA

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