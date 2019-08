Bellona kayseri basketbol sporcuları sağlık kontrolünden geçti

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol sporcuları sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Kayseri'de Memorial Hastanesi'nde yapılan kontrollere geçen sezon takımda yer alan Gizem Sezer ve Fatma Dikmen ile yeni transferler Klaudia Perisa, Ceyda Kozluca, Sanem Gamze Zeren, Ayşegül Günay, Beril Albayrak, Gülse Uğur da katıldı. Sporcular dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji ve EKG, EFOR testinden geçerek sağlık kontrolünü tamamladı.

Takımın yeni transferi Beril Albayrak, heyecanlı olduğunu belirterek, "Şu an adaptasyon sürecinden geçiyoruz, birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Şu an için her şey yolunda, daha iyi olacağına inanıyorum. EuroCup ön eleme ilk maçından avantajla dönmek istiyoruz. Buradaki maçı da kazanıp Euro Cup'ta devam etmek istiyoruz. Hedefimiz yüksek. Türkiye Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz. Sezon sonunda Play - Off'a kalıp daha da ileriye gitmek istiyoruz" dedi.

Alt yapıdan yetişen ve ilk kez geçen sezon A takım forması giyen Fatma Dikmen ise, "Çalışmalara yeni başladık. Bana göre güzel bir takım oluşturuldu. Antrenmanlarımız iyi gidiyor. Gelecek hafta baş antrenörümüz Ayhan Avcı gelince taktik çalışmalarına başlayacağız. Bu sezon Euro Cup'ta mücadele edeceğiz. İnşallah Euro Cup bizim için iyi geçer. Ligde de iddialıyız. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.