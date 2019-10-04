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Bellona Kayseri Basketbol turladı

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Ön Eleme 2.maçında Spartak Noginsk takımını mağlup etmeyi başardı.

04.10.2019 08:31Bellona Kayseri Basketbol turladı
Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Ön Eleme 2.maçında Spartak Noginsk takımını mağlup etmeyi başardı. Bellona Kayseri Basketbol, taraftarı önündeki maçı 11 sayı farkla kazanarak EuroCup'ta gruplara kaldı.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Aleksandar Milojevic xx, Nikola Perlic xx, Alexandra Stan xx

Bellona Kayseri Basketbol: Kladuia Perisa xxx (13), Beril Albayrak x (1), Ayşegül Günay xxx (10), Gülse Uğur xx (4), Sanem Gamze Zeren xx (7), Luca Ivanovic xxx (8), Shacobia Barbee xxx (21), Gizem Sezer x (2), Kennedy Valentine Burke xxx (16), Bedriye Şevval Karlıtekin x, Fatma Dikmen x

Spartak Noginsk: Evgenia Konotygina xxx (18), Veronika Dorosheva x (6), Marina Karpunina xx (8), Anna Petish x (4), Marina Krivolapova xxx (17), Oxana Gorshechnikova x (5), Yulia Garkavskaya xx (8), Margarita Dukhina x, Milana Sumets x (3) Raisa Andrianova x (2)

Periyotlar: 1.Periyot: 21-18 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 2.Periyot: 23-15 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 3.Periyot: 21-19 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 4.Periyot: 17-19 (Spartak Noginsk lehine)

Devre: 44-33 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) - KAYSERİ

Spartak Noginsk, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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