Bellona Kayseri, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi

Bellona Kayseri Basketbol takımı Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi.

Bellona Kayseri, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi
18.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:19
Bellona Kayseri Basketbol takımı Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, sözleşmesi sona eren 1999 doğumlu genç oyuncu Gülse Uğur ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçen sezon başında transfer edilen Gülse Uğur 2020-2021 sezonunda da Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Coach Ayhan Avcı'nın takımda kalmasını istediği genç oyuncu Gülse Uğur, geçen sezon 17 maçta forma giydi ve 27 sayı üretti. Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından "Geçen sezon başında transfer ettiğimiz Gülse Uğur'la 2020/21 sezonunda da devam ediyoruz. Kendisine yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: basketbol, Türkiye, Bellona, Kayseri, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Eski Boca Juniors’lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Spor
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Fenerbahçe’de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Spor
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera’nın sözleşmesini donduracak Spor
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Spor
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Spor
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Ederson’la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Spor
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal’ın Valladolid’de devam etmesini zor görüyor Spor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Ahmet Nur Çebi’den ’Enkaz edebiyatı’ isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin Spor
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Haberler››Spor››Bellona Kayseri, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:52: Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti - Spor 00:44: Alanyaspor'un hocası Erol Bulut: "Kupayı almak istiyoruz" - Spor 00:23: Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Spor 00:19: Tamer Tuna: "Bu noktaya gelmekte çok önemliydi" - Spor 23:59: Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım - Spor 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haber 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı - Haber 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin