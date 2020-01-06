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Bellona Kayseri'nin en başarılı ismi Burke oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında ilk yarının en başarılı ismi Kennedy Burke oldu.

06.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:40 Bellona Kayseri'nin en başarılı ismi Burke oldu
takımında ilk yarının en başarılı ismi Kennedy Burke oldu.
Kadınlar Ligi'nde ilk yarıyı 6 galibiyet 6 mağlubiyet alarak 8. sırada tamamlayan Bellona Kayseri 'da en başarılı oyuncu Kennedy Burke oldu. 12 hafta süren ilk yarıdaki tüm maçlarda görev alan Burke, takımın en çok süre alan, en çok sayı üreten ismi oldu.
Amerikalı basketbolcu, 07: 33: 27'lik süresi ile en çok oyunda kalan isim oldu. Burke'yi 06: 26: 21'lik süre ile Ayşegül, 05: 16: 37'lik süre ile Luca Ivanovic takip etti. Bellona Kayseri Basketbol takımında Kennedy Burke, Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir, Gülse Uğur 12 maçta, Luca Ivanovic 11 maçta, Beril Albayrak 9 maçta, Klaudia Perisa ve Ann Wauters 8 maçta, Ann Wauters 7 maçta, Gamze Zeren ve Gizem Sezer 4 maçta, Fatma Dikmen 3 maçta, Şevval Karlıtekin 2 maçta, Manolya Kurtulmuş ve Kaela Dawn Davis 1 maçta görev yaptı.
Takımın en çok sayı üreten ismi de Kennedy Burke oldu. 23 yaşındaki Amerikalı oyuncu 259 sayı ile takımın en skorer ismi oldu. 144 sayı ile Luca Ivanovic ikinci sırada, 105 sayı ile Shacobia Barbee üçüncü sırada görüldü. Takımın 852 sayını üreten isimler şunlar:
Kennedy Burke: 259
Luca Ivanovic: 144
Shacobia Barbee: 105
Ayşegül Günay Aladağ: 99
Kübra İmren Siyahdemir: 69
Klaudia Perisa: 59
Gülse Uğur: 27
Ann Wauters: 27
Kaela Dawn Davis: 20
Beril Albayrak: 20
Gamze Zeren: 11
Gizem Sezer: 8
Manolya Kurtulmuş: 4
(İHA)

basketbol, Türkiye, Kayseri, Bellona, Güncel

Kaynak: İHA

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